Coronavirus: 231 controlli in parchi Trento, nessuna multa

(ANSA) - TRENTO, 01 APR - Su 231 controlli effettuati da venerdì 27 a lunedì 30 marzo dalla Polizia locale in cento parchi e aree verdi di Trento e sobborghi, non è stata accertata alcuna violazione delle norme contro la diffusione del coronavirus. Lo rende noto il Comune.

I controlli nei parchi proseguiranno anche nei prossimi giorni, precisa il Comune.

Per quanto riguarda i controlli nelle altre parti del territorio comunale, ieri sono state 156 le persone controllate, e di queste 6 sono state sanzionate. Effettuati i controlli anche in 41 esercizi commerciali, ma non è stato riscontrato alcun comportamento scorretto. (ANSA).