Coronavirus: 200 negozi portano la spesa a casa

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - "Tu compri in loco, noi consegniamo in loco": questo è il motto all'insegna del quale l'Unione commercio turismo servizi Alto Adige ha dato il via, una settimana fa, all'iniziativa provinciale #altoadigeacquistainloco. All'indirizzo www.unione-bz.it/acquistainloco sono elencate tutte le aziende associate all'Unione che consegnano la merce a domicilio.

Attualmente, in tutto l'Alto Adige, a offrire questo servizio sono oltre 200 negozi di tutti i settori in 70 località. La lista viene continuamente aggiornata, e le aziende interessate possono anche iscriversi direttamente.

"In Alto Adige disponiamo di una serie di commercianti al dettaglio che, anche in queste difficilissime settimane, si sono rimboccati le maniche per continuare a garantire questo servizio alla popolazione consegnando gli acquisti direttamente a casa.

Da parte nostra stiamo facendo di tutto per sostenerle", spiegano il presidente dell'Unione Philipp Moser e il vicepresidente Sandro Pellegrini. (ANSA).