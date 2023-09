Medicina spaziale contro invecchiamento, convegno a Firenze

Gli studi sugli effetti nocivi della microgravità e delle radiazioni ionizzanti sugli astronauti, nell'ambito della cosiddetta 'medicina spaziale', aprono la strada a nuove strategie contro invecchiamento, malattie cardiovascolari e metaboliche, sia per i viaggiatori dello spazio sia per chi rimane sulla Terra: se ne parlerà da oggi al 15 settembre a Firenze, al convegno 'Costruire una civiltà nello spazio' organizzato da Fondazione Internazionale Menarini con Nasa, Sovaris Aerospace e The Foundation for Gender-Specific Medicine.

Saranno centinaia o forse migliaia, affermano gli organizzatori del convegno, i civili che nei prossimi decenni si avventureranno fuori dal pianeta Terra come turisti per vivere e lavorare nello spazio. Vivere qualche mese nello spazio, secondo la Fondazione, accelera l'invecchiamento e determina cambiamenti che di solito si verificano in 10-20 anni di vita sulla Terra, con effetti deleteri su occhi, cuore, Dna e metabolismo. Ma dai disturbi che colpiscono gli astronauti al ritorno dallo spazio possono arrivare indicazioni utili per prevenire e curare malattie dell'invecchiamento sulla Terra.

La medicina spaziale offre nuovi strumenti per contrastare questo fenomeno attraverso la personalizzazione di farmaci, attività fisica e dieta in base al profilo molecolare del singolo individuo. Non solo: sono allo studio, spiega ancora la Fondazione, anche programmi di intelligenza artificiale capaci di diagnosticare malattie prima ancora della comparsa dei sintomi, biopsie liquide che con un solo prelievo di sangue riconoscono le 'spie' di diversi tipi di tumore, gemelli digitali con cui prevedere l'evoluzione delle malattie e nuovi sistemi di telemedicina per intervenire a distanza.



