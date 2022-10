BuyFood, produzione Dop-Igp Toscana oltre 1 mld

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Cresce la produzione agrifood certificata 'Made in Tuscany': dal 2015 ad oggi il valore alla produzione dei prodotti Dop e Igp è cresciuto del 45% arrivando a superare il miliardo. Il 95% della superficie agricola Ig è dedicata all'olio extravergine d'oliva, ma sono pane e biscotteria a far registrare le migliori performance: i prodotti dolciari sono cresciuti di oltre il 60% dal 2017. In aumento anche le superfici certificate bio nell'ultimo decennio, con un tasso di variazione del +25% e del +57% rispetto al 2020 e al 2019. Sono alcuni dei numeri emersi in occasione dell'avvio di BuyFood Toscana 2022, la vetrina internazionale promossa dalla Regione Toscana per favorire l'incontro tra aziende che producono eccellenza sul territorio e importatori stranieri.

Il taglio del nastro, stamattina a Firenze, ha aperto l'evento B2b: fino a domani sono previsti centinaia di assaggi di prodotti Dop, Igp, biologici, prodotto di Montagna, agriqualità e produzioni agroalimentari tradizionali (Pat). Nel pomeriggio poi sono previste due masterclass sull'olio extravergine d'oliva e le denominazioni della Toscana e una cooking experience. A questa quarta edizione dell'iniziativa partecipano oltre 70 imprese toscane: 290 i prodotti caricati nel catalogo online, a disposizione dei buyer stranieri, 21 le denominazioni Dop/Igp, 85 prodotti con certificazione bio provenienti da 21 produttori, 41 prodotti pat provenienti da 8 produttori. Circa 50 i buyer provenienti da 22 paesi, tra cui i mercati più rappresentativi per il Made in Tuscany: Europa, Nord America, Colombia e Cile. Tra le delegazioni più numerose Scandinavia, Uk, Francia, Usa e Canada. Presenti, per la prima volta, anche tre player della grande distribuzione nazionale.

(ANSA).