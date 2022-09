Vino digitale e multiverso vegano, tavola è tech a If a Pisa

(ANSA) - PISA, 28 SET - Verdure e ortaggi da agricoltura di precisione, resa ancora più sostenibile dalla gestione dei dati, miele proveniente da un alveare gestito in sharing con la comunità, vino certificato con Nft e un multiverso vegano da esplorare: l'Internet festival a Pisa, in programma dal 6 al 9 ottobre, porta anche la tavola nel futuro.

Sul filo conduttore della parola chiave di questa edizione, #imperfezione, Internet festival vuole portare a riflettere sulla trasformazione digitale in atto anche nella food economy.

A partire dall'agribusiness: il 7 ottobre la Normale ospita il talk 'Precision Farming e sostenibilità dell'agricoltura: la gestione dei dati a supporto delle decisioni', a cura di Regione Toscana, Ente Terre Regionali Toscana e Artea. L'8 si parla invece di 'Sostenibilità nel settore agrifood. Cibo, moda ed economia sostenibile tra diritto ed innovazione', con anche Carmine Falanga, ideatore del progetto di economia carceraria circolare Fuga di sapori, nato nel carcere di Alessandria, volto a creare lavoro per i detenuti e dare vita a nuove collaborazioni con altre realtà carcerarie. Sempre l'8 ottobre si prosegue sull'onda del 'Vino digitale. Quando la normativa incontra la tecnologia in difesa dei prodotti di qualità', insieme agli esperti di Valoritalia e l'Osservatorio del diritto agroalimentare e vitivinicolo. La tecnologia può diventare anche un ponte tra culture diverse: ne parla il 9 ottobre, tra gli altri, Caroline Caporossi, italoamericana che insieme ad altre donne ha aperto a Modena un ristorante-impresa sociale: Roots, progetto autosufficiente che rende autonome le donne migranti e propone una cucina internazionale. Così come il digitale può aiutare a risolvere i dilemmi etici e legali che ruotano intorno al cibo vegan: se ne discute domenica insieme all'avvocato Cristina Simeone. Sempre in tema di benessere animale, Niccolò Calandri presenta 3Bee, startup italiana che si batte per proteggere le api attraverso la tecnologia, sviluppando tra gli altri il progetto 'Adotta un alveare'. Ancora, a If si potranno sperimentare le app che fanno incontrare a cena chi aveva in agenda un pasto in solitudine o le piattaforme che permettono di mettere in rete e valorizzare l'invenduto e lo scartato di frutta e verdura. Si potrà anche prendere parte a un esperimento collettivo di multisensorialità eno-musicale, per capire come il corpo risponde al vino in abbinamento alla musica, iniziativa che vede insieme CantinaJazz e il Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agroambientali dell'Università di Pisa, Istituto di fisiologia clinica Cnr. (ANSA).