Centro didattico Scotte passa a Aou, accordo da 12 mln di euro

(ANSA) - SIENA, 23 GIU - Con un investimento di dodici milioni di euro l'Azienda ospedaliero universitaria senese diventa proprietaria dei locali attualmente destinati ad attività didattica e collocati nei lotti 1,2,3 dell'ospedale Le Scotte di Siena. Il contratto di compravendita, con il passaggio di proprietà dall'Università di Siena, è stato siglato nei giorni scorsi grazie a un finanziamento della regione Toscana.

Con il ricavato della vendita e un finanziamento straordinario del Miur, l'Ateneo costruirà un nuovo centro didattico su terreni di proprietà accanto all'attuale complesso.

"Un nuovo e moderno centro in grado di rispondere efficacemente alle esigenze della popolazione studentesca di area medica" ha detto il rettore Francesco Frati presentando l'accordo nella sede del rettorato. "Essere vicini ai territori, pensare in termini di crescita e di innovazione: questo è il senso della complessa e ambiziosa operazione che oggi si conclude" ha aggiunto il presidente della Regione Eugenio Giani.

"Grazie al finanziamento l'ospedale potrà ampliare gli spazi assistenziali e dare un ulteriore impulso alle ristrutturazioni e alle riorganizzazioni, in linea con il masterplan in corso di redazione" le parole di Antonio Barretta, direttore generale Aou senese.

In attesa che l'intervento edilizio sia completato, l'Ateneo continuerà a utilizzare gli spazi ceduti per le proprie attività didattiche grazie a un'apposita convenzione che ne regolamenta la gestione, la ripartizione delle spese e l'uso congiunto sia dei beni mobili che immobili, degli impianti e delle apparecchiature. (ANSA).