Camelieto S.Andrea Compito finalista 'New European Bauhaus'

(ANSA) - CAPANNORI (LUCCA), 11 GIU - Nell'ambito della seconda edizione del premio New European Bauhaus 2022, promosso dalla Commissione Europea per sostenere progetti e idee destinate a migliorare la vita quotidiana attraverso tre valori fondamentali come la sostenibilità, l'estetica e l'inclusione, il camelieto di Sant'Andrea di Compito (Lucca) selezionato tra le migliori 50 proposte su oltre 1.100 candidature provenienti da tutta Europa. La premiazione dei migliori progetti, spiega una nota, avverrà a Bruxelles nel corso del primo Festival del Nuovo Bauhaus europeo, di fronte alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

Il progetto proposto dal Centro culturale Compitese, dal titolo 'Camelie per le persone e per la natura', racconta di quanto sta accadendo ormai da qualche anno nel Compitese.

Proprietario del camelieto è il Comune di Capannori, che ha affidato le cure e il mantenimento alla cooperativa di comunità Centro culturale compitese, presieduta da Augusto Orsi, che ha poi avuto l'idea di trasformare in giardini e spazi condivisi alcune aree private e abbandonate adiacenti al camelieto. Quei terreni, concessi gratuitamente dai proprietari, sono stati strappati all'incuria e sottratti all'oblio con un'operazione di attenta bonifica. Oggi, su oltre 40mila metri quadrati di superficie, più della metà di questo straordinario giardino diffuso - già insignito del titolo di 'Giardino d'eccellenza' dalla Società internazionale della camelia - appartiene quindi ai privati.

"Il Camellietum è una delle eccellenze del Capannorese, che ogni anno riesce ad attrarre sul territorio numerosi appassionati grazie alla mostra delle camelie" afferma il sindaco di Capannori, Luca Menesini. (ANSA).