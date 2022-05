Torna Cantine aperte in Toscana con 70 aziende

(ANSA) - FIRENZE, 26 MAG - Cantine Aperte torna in tutta la Toscana dal 28 al 29 maggio. Saranno i "peccati naturali" delle circa 70 cantine partecipanti, spiega una nota, al centro di questa edizione che metterà a nudo l'essenza del vino toscano presentandolo agli appassionati in una chiave nuova ed esclusiva in questi giorni. Un ritorno alla natura e alla naturalità del vino e delle esperienze a questo prodotto legate, ma anche un ritorno alla terra, all'anima delle proprie passioni, dall'arte alla gola, dalla musica alle emozioni.

Nei due giorni vivranno collaborazioni con le aziende del territorio, vini naturali, degustazioni in luoghi suggestivi e antichi, riscoperta degli angoli architettonici più belli delle nostre cantine, ma anche musica, mostre d'arte. E ancora, dalla passeggiata nelle fondamenta del tempio di Ercole, alla riscoperta dei vitigni autoctoni, passando per il vino raccontato da stornellatori, o il metodo classico, per la produzione degli spumanti, fatto in una terra di rossi e in modo "naturale". Ci sarà poi chi proporrà la scoperta dei vini naturali e chi quelli 'ancestrali', ma anche spazio al cibo con grigliate e abbinamenti particolari.

"Abbiamo pensato a questo tema perchè dopo la pandemia e gli eventi che stanno accadendo in tutto il mondo sembra sempre più importante tornare a guardare le nostre origini - spiega la presidente del Movimento turismo del vino Toscana, Emanuela Tamburini - ed ecco quindi che abbiamo pensato di chiedere alle nostre cantine di proporre le loro idee circa questo tema e di far vedere a tutti gli appassionati quella che e' la loro essenza 'al naturale'".

I programmi e le cantine partecipanti sono disponibili on line sul portale www.mtvtoscana.com (ANSA).