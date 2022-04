Rosso Morellino, Scansano celebra simbolo Maremma

(ANSA) - SCANSANO (GROSSETO), 27 APR - Torna in presenza Rosso Morellino, appuntamento promosso dal Consorzio di tutela del Morellino di Scansano, vino simbolo della Maremma Toscana: il 9 maggio la manifestazione si svolgerà a Scasano (Grosseto) nel teatro Castagnoli e nelle adiacenti ex scuole elementari. Oltre 40 i produttori presenti che insieme al Consorzio incontreranno operatori del settore, stampa specializzata e winelover per far assaggiare le ultime annate di Morellino di Scansano e raccontare i progetti e le attività future del distretto produttivo. L'evento è gratuito e aperto a operatori del settore e appassionati (per partecipare necessario richiedere l'accredito sul sito www.consorziomorellino.it). Con una storia di oltre quarant'anni alle spalle e un percorso di valorizzazione che ha tracciato una strada tutta orientata alla qualità, oggi, si spiega dal Consorzio, il rosso maremmano "non è più una piacevole scoperta ma è diventato una realtà solida, sostenuta dalle indiscusse capacità di invecchiamento del Sangiovese e da quella brezza portata dal mare che, accarezzando Scansano, arricchisce il vino con profumi dalle sfumature peculiari". "Finalmente ritorniamo a svolgere il nostro evento in presenza - afferma Bernardo Guicciardini Calamai, presidente del Consorzio - che ci consentirà di presentare i risultati di una strategia che, con costanza e dedizione, ci ha permesso di ottenere risultati significativi, nonostante le limitazioni degli ultimi due anni. In questa edizione di Rosso Morellino vogliamo condividere il messaggio che guardiamo al futuro con ottimismo".

Ad inaugurare la manifestazione sarà l'approfondimento 'Morellino di Scansano: nuovi scenari per scoprire l'unicità del territorio' in programma alle 10 al Teatro Castagnoli: rappresentanti della denominazione dialogheranno insieme ad alcuni ospiti, sulle opportunità derivanti dall'ulteriore crescita di notorietà del Morellino di Scansano. Saranno anche rese note le azioni che il Consorzio intende mettere in campo nel prossimo futuro per sviluppare una proposta enoturistica competitiva.

L'evento è gratuito e aperto a operatori del settore e appassionati. Per poter partecipare è necessario richiedere l'accredito sul sito del consorzio www.consorziomorellino.it (ANSA).