Classifica '101 World Steak' premia Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - La classifica mondiale delle migliori steak house premia Firenze: la Trattoria dall'Oste, già prima nella graduatoria a livello nazionale, incrementa ancora la sua posizione nel ranking planetario passando dal 42/o al 27/o posto tra le migliori '101 World Steak'. Per il terzo anno consecutivo, il ristorante fiorentino - quattro locali a Firenze che, spiega una nota, con 100mila bistecche annue servono i maggiori volumi in Italia - entra nella classifica mondiale del settore, e nonostante il periodo di Covid continua a dare lavoro ad almeno 150 dipendenti tra sala e cucina.

Nel giro di un anno la Trattoria dall'Oste ha scalzato 15 posizioni, finendo per posizionarsi tra Knife a Dallas e Beltaire a Los Angeles. La classifica vede al comando Hawksmoor a Londra, davanti alla Parrilla Don Julio a Buenos Aires e al Firedoor di Sydney. Tra le bisteccherie italiane, invece, spiccano il 29/o posto della Braceria Bifulco di Napoli e il 45/o dell'Antica Macelleria Cecchini di Panzano in Chianti (Firenze), mentre nelle prime cento rientrano anche l'Osteria di Nandone a Scarperia e San Piero (Firenze) al 91/oposto e il ristorante Asina Luna a Milano (100/o).

"È un traguardo che ci rende orgogliosi - sottolineano Antonio Belperio e Carmine Bellino, titolare e responsabile marketing della Trattoria dall'Oste - e che ci spinge a continuare sulla strada della qualità. Vogliamo condividere questo riconoscimento con la città di Firenze, capitale della bistecca, così come con i nostri fornitori, collaboratori e clienti". (ANSA).