(ANSA) - FIRENZE, 11 MAR - Corsi professionali di alta formazione per cuoco e per pasticcere della durata di 7 mesi con 360 ore di lezione in aula e in laboratorio e 540 ore di stage in tutta Italia. "Una preparazione che ha permesso in questi pochi anni di trovare una solida occupazione al 92% degli allievi entro i 6 mesi dal diploma. Il totale dei quali è stato di 192 per la cucina 247 per la pasticceria". Questo il 'biglietto da visita' della Scuola Tessieri, atelier delle arti culinarie, nata nel 2015, sede a Ponsacco (Pisa), che si è presentata a Firenze, nella cappella sconsacrata che fa parte del complesso di San Salvatore a Ognissanti sede della Officine Gullo house, azienda fondata da Carmelo Gullo, oggi affiancato dai figli Pietro, Andrea e Matteo, che tra artigianato e ingegneria di precisione realizza cucine 'sartoriali'.

La Scuola Tessieri, a completamento del percorso formativo propone anche masterclass di aggiornamento professionale - nel 2019 furono 32, nel 2020 18 e lo scorso anno 25 - anche con docenti quali Giuseppe Amato, miglior pasticcere del mondo 2021, e Matteo Lorenzini, 1 stella Michelin, attualmente all'Osteria di Passignano. Fondatore della Scuola Tessieri è Alessio Tessieri, imprenditore che ha creato e produce il cioccolato Noalya. "Prima della pandemia - spiega - il settore della ristorazione in Italia valeva 96 miliardi di euro di produzione e 1,2 milioni di addetti. Numeri che crescevano costantemente dal 2013 rendendolo il comparto che più di ogni altro ha contribuito alla crescita dell'occupazione. In questi ultimi 2 anni abbiamo subito un terremoto, ma è arrivato il tempo della ricostruzione e per guardare al futuro dobbiamo puntare sui giovani e sul capitale umano".

In occasione della presentazione fiorentina siglata anche un'intesa tra la Scuola Tessieri e Officine Gullo, per una partnership finalizzata ad "attività che rendano proficuo" lo scambio di know-how, creatività, progettualità e promozione.

(ANSA).