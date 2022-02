Vino: Ornellaia, Djurberg e Berg firmano vendemmia d'artista

(ANSA) - BOLGHERI (LIVORNO), 10 FEB - Ornellaia svela Il Vigore, l'ultima Vendemmia d'artista dedicata a Ornellaia 2019.

A firmare il progetto quest'anno gli artisti Nathalie Djurberg e Hans Berg, che, si spiega, "hanno incentrato il loro lavoro sul tema della metamorfosi, sulla ciclicità della natura e sulla sua trasformazione, nonché sul rapporto tra l'uomo e la terra.

Questi concetti sono espressi in un progetto che evolve dal design pensato per le etichette da 750 ml e da 3L alle sculture dei grandi formati 6L e 9L".

Alcune di queste etichette verranno vendute e battute all'asta online di Sotheby's in programma dal 5 al 19 ottobre 2022, per essere consegnate alle cantine di collezionisti. Il ricavato, come accade dal 2019, è devoluto alla Fondazione Solomon R. Guggenheim a sostegno del programma innovativo 'Mind's Eye'. "Dalla nascita di Vendemmia d'artista nel 2009 abbiamo donato in beneficenza oltre 2 milioni di dollari. È un'immensa soddisfazione veder crescere il progetto a livello internazionale e sapere che il lavoro che stiamo facendo da' la possibilità alle persone non vedenti o ipovedenti di scoprire l'arte contemporanea attraverso l'uso dei sensi", commenta Giovanni Geddes da Filicaja, ad della tenuta bolgherese. (ANSA).