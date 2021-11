Vino: Brunello di Montalcino ha suo calice da degustazione

(ANSA) - FIRENZE, 19 NOV - Dopo un anno di studi, ricerche e oltre 300 degustazioni, ha debuttato a Montalcino (Siena) il calice ufficiale del Consorzio del vino Brunello.

Realizzato da Italesse, storico marchio del settore, il progetto 'Senses' del calice del Brunello ha coinvolto enologi e produttori impegnati, con il Consorzio e il primo Master of the Wine italiano, Gabriele Gorelli, a individuare forma e materiale di questo speciale calice. Il risultato, presentato in anteprima nella prima giornata di Benvenuto Brunello in corso fino al 29 novembre, "è un calice performante (T-made70) con coppa a fondo piatto e il corpo affusolato, in vetro cristallino soffiato in automatico in assenza di piombo che esalta le caratteristiche organolettiche del Brunello" fa sapere il Consorzio. E come primo banco di prova è stato scelto proprio Benvenuto Brunello: undici le giornate di degustazioni per stampa e operatori nazionali ed esteri, sommelier di ristoranti stellati e Master of The Wine, influencer, blogger ed enoappassionati per tenere a battesimo il Brunello 2017, il Brunello Riserva 2016 e il Rosso di Montalcino 2020 di 119 cantine. (ANSA).