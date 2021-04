Giornata della terra, albero in regalo a chi ne 'pianta' uno

(ANSA) - FIRENZE, 13 APR - Chiunque pianterà almeno un albero su treedom.net - la piattaforma italiana, nata a Firenze nel 2010, che permette di piantare alberi a distanza - ne riceverà un altro in regalo. È la campagna promossa da Treedom dal 19 al 26 aprile in occasione della Giornata della Terra che viene celebrata nel mondo il 22 aprile.

Il Baobab, la Markhamia, detta anche tulipano del Nilo, e il Mango da piantare in Kenya, sono i protagonisti dell'impegno di Treedom per contribuire a rendere il pianeta più verde e saranno presentati con una speciale veste per celebrare la Giornata della Terra. Con un semplice click l'utente potrà scegliere tra loro e molti altri alberi da piantare e se lo farà ne riceverà un altro in regalo che Treedom a pianterà direttamente in uno dei suoi progetti nel mondo.

La Giornata della Terra viene celebrata ogni 22 aprile sin dal 1970 e la sua importanza è andata aumentando ogni anno. Treedom ha deciso di impegnarsi direttamente "insieme alle persone che ogni giorno piantano alberi grazie alla nostra piattaforma - così Federico Garcea, ceo di Treedom - per questo regaleremo alberi a coloro che pianteranno con noi. Il tema dell'Earth Day di quest'anno è 'Restore our Earth', che significa riparare il nostro pianeta e niente, come un albero, può aiutarci a realizzare questo obiettivo". (ANSA).