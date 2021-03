Piano del Parco per il recupero del lago di Massaciuccoli

(ANSA) - MASSAROSA (LUCCA), 18 MAR - Miglioramento della qualità delle acque del lago, fitodepurazione, adeguamento idraulico, rimozione delle strutture abbandonate, ristrutturazione delle bilance e centri autorizzati per i ricoveri barchini in materiali naturali: il Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli, tra le province di Pisa e Lucca, ha redatto il piano per il recupero ambientale e culturale del lago di Massaciuccoli, che coniuga natura, turismo sostenibile, attività tradizionali. I principali lavori da attuare per il lago sulle cui rive si affaccia anche la villa appartenuta a Giacomo Puccini, oggi museo, sono contenuti in uno studio scientifico commissionato dall'Ente Parco all'Istituto di scienze della vita della Scuola Superiore Sant'Anna.

L'equipe ha individuato gli interventi da eseguire contestualmente alla realizzazione del cosiddetto 'tubino', un canale superficiale che immetterà le acque del fiume Serchio nel lago migliorandone così la salute. Il piano riguarda tutta l'area del lago, con lavori per circa 5 milioni di euro. Già messe in bilancio poi le risorse per la realizzazione di un attraversamento in legno per completare i camminamenti che partono dell'Oasi Lipu e che permetterà di collegarsi alla Brilla, centro visite e foresteria del Parco sul lago. Stanno anche procedendo i lavori per il restauro dell'imbarcazione più antica del lago, il Navicello di Puccini. Realizzata in quercia, 10 metri di lunghezza per 2,5 metri di larghezza, è una barca a fondo piatto tipica del lago, utilizzata prevalentemente per il trasporto dei materiali del padule. Anticamente di proprietà dei conti Ginori, alcune ricerche indicano che nel 1904 trasportò Puccini, ferito per un incidente con la propria auto, fino alla sua villa. Rimasto affondato per circa 40 anni, è stato recuperato dal Parco nel 2008 in occasione del film di Paolo Benvenuti 'La fanciulla del lago' nel quale è stato utilizzato.

Usato poi visite organizzate dalla Lipu ora, grazie al restauro in corso, tornerà a solcare le acque del lago sempre per visite guidate e altre iniziative. (ANSA).