Nasce ciclovia Firenze-Prato, passerà sopra autostrada A1

(ANSA) - FIRENZE, 26 GEN - Una ciclovia in grado di collegare Firenze a Prato, unica in Italia, lunga 12 chilometri e che potrà essere percorsa in 30 minuti. E' quanto presentato stamani: sette lotti e sette stazioni con partenza da via Perfetti Ricasoli a Firenze e arrivo al Centro Pecci a Prato.

Per tre lotti (1,2 e 7 per un totale di 7,1 km) i lavori inizieranno entro fine anno e termineranno nel 2022 con un investimento di 8,2 milioni (3 mln dalla Regione e poco meno di 5 mln dal Patto per Firenze). I restanti (4,9 km) sono da finanziare per un totale di 29,9 mln.

Tra le caratteristiche della 'superciclabile' la pavimentazione con asfalto riciclato, l'illuminazione totale con sensori che rilevano la presenza aumentando l'intensità luminosa, le videocamere per i controlli e - sul lato ciclabile - un cordolo privo di spigoli vivi così da aumentare la sicurezza in caso di caduta. La 'superciclabile' passerà anche sopra l'autostrada A1 con un ponte di 200 metri di lunghezza e un costo di costruzione di 3 mln. Ci sarà anche una passerella sul torrente Marinella.

"L'opera - ha spiegato il sindaco della Città metropolitana di Firenze Dario Nardella - è nell'elenco del Recovery Plan. Sarà una pista tutta videosorvegliata e illuminata: è la prima volta che si uniscono due città di queste dimensioni. All'altezza del lotto 7 si collegherà poi alla ciclovia del Sole, la più lunga pista ciclabile d'Italia". Il sindaco di Prato Matteo Biffoni ha sottolineato che sui lotti da finanziare "dialogheremo con la Regione, per farci dare una mano". (ANSA).