Olio: selezionate le 44 eccellenze Dop e Igp Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - Sono 44 gli oli extravergini di oliva, 11 Dop e 33 Igp toscano, che da oggi diventano ambasciatori della Toscana in Italia e nel mondo: sono stati scelti tra i 58 campioni presentati alla 'Selezione degli oli extravergini di oliva Dop e Igp della Toscana' promossa dalla Regione Toscana con la collaborazione della Camera di commercio di Firenze, di Promo Firenze e di Fondazione sistema Toscana. A causa dell'emergenza Covid, quest'anno è mancata la cerimonia di consegna degli attestati alle aziende produttrici degli oli selezionati, ma resta confermata la pubblicazione del catalogo che presenta sia i 44 oli giudicati il meglio della produzione regionale per l'ultima campagna olearia, sia le 14 menzioni speciali nelle sezioni 'Origine', 'Bio', 'Monocultivar' e 'Biofenoli'.

La giornata conclusiva dell'iniziativa, a cui ha partecipato anche l'assessore regionale all'Agricoltura Marco Remaschi, si è svolta in forma ristretta al cinema la Compagnia di Firenze e diffusa in diretta sui social. "Consideriamo un piccolo miracolo il fatto di aver potuto completare l'iter di preparazione della selezione degli oli - ha detto Rmaschi -, quest'anno la manifestazione è, più di sempre, il frutto della passione e dell'impegno di tutti per dare continuità a questa iniziativa e offrire un segnale di sostegno a tutto il panorama olivicolo toscano. I 44 oli che sono riusciti a salire sino al rango di eccellenze - ha aggiunto Remaschi - dimostrano la qualità dei nostri prodotti, una qualità che ci accompagnerà in un anno difficile, per sostenerci in tutti i mercati". (ANSA).