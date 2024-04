Intervento innovativo su paziente con tumore esofago- ipofaringe

Un altro intervento chirurgico con tecnica altamente delicata ed innovativa è stato eseguito in questi giorni all'ospedale di Prato in un paziente di 64 anni affetto da tumore all'esofago cervicale e ipofaringe. L'uomo è stato dimesso dopo due settimane di ricovero ed è in recupero post operatorio al proprio domicilio. Lo rende noto la Asl Toscana centro che parla di un'operazione unica in Toscana.

Con l'intervento, che ha visto insieme al lavoro le strutture operative complesse di otorinolangoiatria e chirurgia generale, è stato asportato il tumore, ha consentito la ricostruzione esofago-faringea cervicale con un autotrapianto rivascolarizzato di ansa digiunale e, con l'ausilio di una protesi fonatoria, il paziente, dopo la dimissione, è tornato ad avere tutte le funzioni ristabilite: dalla respirazione, all'alimentazione fino al recupero della voce. La tecnica eseguita più volte dall'équipe dell'ospedale pratese, "in Italia viene svolta estremamente di rado in soli altri tre centri" si spiega.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA