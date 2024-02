Bonus psicologo, domande dal 18 marzo sulla piattaforma Inps

Torna il bonus psicologo, con massimali più alti per ogni singolo paziente e dunque la possibilità di godere alla fine di contributi maggiori, anche se le risorse stanziate a livello nazionale, e di conseguenza anche la parte toscana, sono complessivamente meno dell'anno precedente. Lo rende noto la Regione Toscana precisando che per il 2023, alla fine dell'anno scorso, sono stati previsti cinque milioni di euro - meno risorse rispetto al 2022, ma grande più del doppio il tetto per ogni singola richiesta - e la Giunta toscana ha già prenotato a favore di Inps la propria quota di poco superiore a 316 mila euro. Sarà l'ente di previdenza, anche stavolta, a raccogliere le domande, stilare le graduatorie ed erogare il bonus.

L'importo del sostegno varia in base alla capacità economica dei cittadini, misurata ancora una volta con l'Isee: 1.500 euro l'anno di contributo possibile (al massimo cinquanta euro a seduta) fino a 15mila euro di reddito e patrimonio, mille euro l'anno tra 15 e 30mila euro e non più di cinquecento euro tra 30 e 50mila euro. Nel 2022 i massimali erano seicento, quattrocento e duecento euro. Il bonus sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse a disposizione e potrà essere richiesto a partire dal 18 marzo 2024. Una volta ricevuta da Inps la comunicazione dell'accoglimento della domanda, il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni: in caso contrario le risorse saranno riassegnate individuando nuovi beneficiari. Il cittadino dovrà comunicare al professionista il codice univoco ricevuto e sarà direttamente Inps a pagare lo psicologo.

Al contributo possono accedere le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che potranno utilizzare il bonus presso psicoterapeuti privati che hanno scelto di aderire all'iniziativa. L'elenco è consultabile sulla piattaforma Inps.



