Alla Toscana 500mila euro per screening del tumore alla prostata

La Regione Toscana si è aggiudicata mezzo milione di euro, grazie a un bando nazionale del ministero della Salute, per finanziare un progetto, molto articolato per l'attuazione di programmi sullo screening del tumore alla prostata e la loro efficacia nel ridurre l'uso di test del Psa nel sangue, marcatore ancora oggi insostituibile.

La Toscana coordinerà il progetto attraverso Ispro, l'istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica che, in quanto tale, gestirà la parte esecutiva del progetto e coordinerà anche tutti i rapporti e i compiti assegnati alle unità operative individuate delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Puglia e della Asl Toscana Centro. Saranno coinvolti oncologi, urologi, esperti di sanità pubblica ma anche cittadini e rappresentanti di pazienti.

"La ricerca ci consentirà di migliorare ulteriormente gli esami messi a disposizione dei cittadini: la prevenzione è uno dei cardini delle politiche della sanità pubblica di questa regione" commenta il presidente della giunta Eugenio Giani. "Il nostro obiettivo è quello di promuovere ulteriormente gli interventi di prevenzione oncologica, anche attraverso lo studio e la ricerca di innovativi sistemi di screening", sottolinea l'assessore al Diritto alla salute della Toscana, Simone Bezzini. "Questo progetto - prosegue- costituisce un'opportunità per mettere a punto percorsi e futuri progetti pilota in grado di definire nuove modalità di screening del tumore della prostata, al fine di sviluppare strategie più efficaci per combattere tale patologia neoplatisca".



