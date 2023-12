Screening per epatite C, 16 dicembre open day in Toscana

Screening per epatite C, il 16 dicembre open day in tutta la Toscana, organizzato dalla Regione assieme alle Asl e alla associazioni di volontariato. Il test, un semplice pungidito,sarà offerto gratuitamente a chi ha tra i 34 e i 54 anni. Gli esami saranno effettuati nelle sedi delle Aziende sanitarie e nelle principali piazze toscane. L'elenco completo è disponibile sul sito della Regione Toscana.

E' costituito da 920mila persone in tutto il target di popolazione individuato dal ministero della Salute e a cui è rivolto la campagna di screening avviata a settembre e tuttora in corso. Al momento sono stati più di 21mila i toscani che si sono fatti avanti e hanno risposto alla chiamata attiva. "I numeri stanno crescendo ma con questo open day - commenta l'assessore toscano al diritto alla salute, Simone Bezzini - vogliamo portare la campagna ancora più vicino alle persone, con l'obiettivo di renderle più informate e consapevoli. Vogliamo raggiungere il maggior numero di cittadini perché la prevenzione, non solo quella dell'epatite C, non è una forma di tutela solo individuale ma collettiva. Un monito che deve accompagnarci da qui al futuro". "Testiamoci, è il nome di questa campagna ma anche l'invito che faccio a tutte le persone che rientrano nella fascia d'età individuata dal ministero" conclude l'assessore.

L'epatite C, ricorda la Regione, è un'infezione del fegato causata da un virus (Hcv) trasmesso mediante contatto con sangue infetto. L'uso di sostanze per via endovenosa, pratiche come tatuaggi, piercing o altre procedure estetiche condotte in condizioni igieniche poco sicure - oppure la condivisione di oggetti personali taglienti e pungenti contaminati da sangue (un rasoio ma anche un semplice spazzolino o taglia unghie) e determinati comportamenti sessuali - sono considerate condizioni a rischio, come anche le trasfusioni (ma solo fino al 1991, quando sono stati introdotti test specifici sui donatori).

La campagna di screening in corso è effettuato con un test rapido su sangue capillare per la ricerca di anticorpi anti-Hcv.

Il risultato è disponibile in pochi minuti. Sono 122 le sedi delle associazioni in tutta la Toscana e 38 quelle delle Aziende Usl dove, per la campagna in corso, si può effettuare il test.





