In Toscana trasporto gratuito per cure a chi è in difficoltà

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Dal 15 gennaio arriveranno in Toscana voucher gratuiti per chi deve effettuare, all'interno del sistema sanitario, cicli di prestazioni diagnostico-terapeutiche prescritte dai medici di medicina generale o da uno specialista ma non ha modo di raggiungere il luogo di cura autonomamente. L'aiuto, si spiega dalla Regione, è pensato e rivolto a chi soffre una condizione economica e sociale di fragilità (con persone che vivono da sole o con un disabile o un altro anziano di oltre 75 anni) e con un Isee fino a un massimo di 18mila euro.

I voucher, si spiega ancora, andranno richiesti all'Asl di competenza: fino a 9.360 euro annui di Isee si potrà essere accompagnati a qualunque distanza, con un Isee tra 9.360 e 12mila euro si potrà sfruttare il trasporto gratuito se il luogo di cura è lontano più di 10 chilometri, più di 30 chilometri con Isee tra 12 e 15mila euro e oltre 50 chilometri con Isee tra 15 e 18mila euro annui.

Per richiedere il voucher si dovrà compilare un'autocertificazione: il dieci per cento delle domande, viene chiarito dalla Regione, sarà sottoposta a controllo e verifica.

Il trasporto deve essere diretto verso una struttura sanitaria pubblica o una struttura sanitaria privata convenzionata. La fase di sperimentazione durerà sei mesi: al termine, sulla base del tipo di utenza individuato, saranno sviluppati progetti specifici.