Fibromialgia, in Toscana sei i centri specializzati per cura

(ANSA) - FIRENZE, 02 GEN - Sono sei i centri specializzati in Toscana per la cura e presa in carico dei pazienti con fibromialgia, sindrome che provoca dolori diffusi ai muscoli e nei tendini. Le strutture sono individuate in una delibera della Giunta regionale toscana che prende atto del riparto di un contributo di 5 milioni di euro deciso lo scorso luglio dal Governo, di cui arriveranno in Toscana 321.300 euro.

I sei centri idonei alla diagnosi della malattia sono la medicina interna a indirizzo reumatologico dell'ospedale S.

Donato di Arezzo, la reumatologia dell'Azienda ospedaliera universitaria pisana, dell'ospedale di Carrara, dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi a Firenze, del Serristori di Figline Valdarno e dell'Azienda ospedaliera universitaria senese.

La Regione Toscana organizzerà anche campagne informative e di comunicazione dedicate e sarà creato un apposito numero verde regionale. (ANSA).