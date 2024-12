Comitato San Jacopino 'nella notte raid contro 11 auto'

Raid nella notte in San Jacopino, con spaccate a danno di 11 auto. A denunciarlo è il Comitato dei cittadini che parla di ennesimo risveglio amaro per i residenti.

Le strade interessate oltre a piazza San Jacopino, sono via Ponte all'asse, via Rossini, via Benedetto Marcello e via Fontana. Alcune delle vetture sarebbero state razziate, in altre non mancherebbe nulla. "Ma non finisce qui - dice il presidente Simone Gianfaldoni - Anche un furto alla palestra Evolution di via Lulli, il ladro ha portato via la cassa che sembra contenesse pochi spiccioli, poi ritrovata in un giardino di un residente a pochi metri di distanza. Si è rifornito anche al bar interno portando via bottiglie di alcolici. Una scia di spaccate che va avanti da tempo nel nostro quartiere. Furti e spaccio la fanno da padrona, è il momento di dire basta e che le istituzioni e forze dell'ordine mettano un punto anche sulla nostra zona, perché non si può andare avanti così". Gianfaldoni sottolinea come la microcriminalità si sia spostata nella zona da piazzale Vittorio Veneto e dalle Cascine e rilancia un appello a istituzioni, prefettura e forte dell'ordine, "affinché siano messi in atto servizi ad alto impatto, dal tramonto alla mattina seguente. La sicurezza è un nostro diritto e la pretendiamo".



