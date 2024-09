Una chitarra di Ed Sheeran all'asta per ospedale italiano

Un'asta per regalare "note di solidarietà". Da venerdì prossimo, 27 settembre, una delle chitarre della popstar britannica Ed Sheeran va in vendita con il ricavato destinato in beneficenza all'Ospedale del Cuore 'G.

Pasquinucci' di Massa Carrara, centro di alta specializzazione per la diagnosi, la cura e il trattamento di patologie cardiovascolari.

Il celebre cantante inglese ha personalmente autografato con tanto di dedica ("play this guitar", suona questa chitarra) una delle sei-corde della sua collezione Sheeran Guitars Mathematics Tour, donandola a Damiano Cavadi: content creator di Roma famoso per le imprese durante le quali chiede a star mondiali di diversi ambiti di donargli un oggetto da mettere poi all'asta con il ricavato devoluto in beneficenza. Ed Sheeran è solo l'ultimo di una lista che comprende Jannik Sinner, numero 1 del tennis mondiale, il quale gli ha consegnato una racchetta autografata;, Shakira, che ha firmato una portiera di un'automobile; Dustin Hoffman, con l'conico uncino dell'omonimo capitano; o ancora Russel Crowe, il quale ha firmato una copia dell'elmo indossato da Massimo Decimo Meridio nel 'Gladiatore'.

Mentre un video con Leo Messi, che dal finestrino di un'auto autografa una maglia dopo dieci giorni di appostamenti e inseguimenti, ha ottenuto tre milioni e mezzo di visualizzazioni. Nella lista, vi è persino papa Francesco, protagonista del dono di una papalina tra la folla di piazza San Pietro.

L'ultima avventura di Damiano si arricchisce ora di un sapore speciale: partito alla volta di Lucca per assistere al concerto di Ed Sheeran a giugno, Cavadi è riuscito a infiltrarsi fino a chiedere al cantautore di autografargli la chitarra. In accordo con il 'rosso' artista inglese, lo strumento adesso verrà messo all'asta da venerdì sulla piattaforma Catawiki.



