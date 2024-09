I 30 anni di Artigianato e Palazzo, focus sul restauro

Festeggia i suoi primi 30 anni la mostra Artigianato e Palazzo, pronta ad accogliere dal 13 al 15 settembre al Giardino Corsini di Firenze 100 maestri artigiani specializzati in vari settori, dall'intaglio alla scultura. La manifestazione, ideata da Neri Torrigiani e Giorgiana Corsini, si è evoluta nel tempo (in tutto 964 espositori italiani e stranieri per 163 mestieri e 4 raccolte fondi per sostenere progetti di restauro), ma ha sempre mantenuto saldo il principio fondante, ovvero raccontare il "fare artigiano".

Per celebrare il trentennale è stato deciso di organizzare un percorso sul tema del restauro. In mostra ci sarà un'area riservata nelle Scuderie di Palazzo Corsini (nell'ambito del progetto 'Firenze Città del restauro' promosso dalla Camera di Commercio di Firenze), poi due tavole rotonde e una mostra fotografica di Stefano Lupi, omaggio alle donne restauratrici.

Si rinnova poi anche l'appuntamento 'Ricette di famiglia' con un omaggio a Giorgiana Corsini: sarà in mostra il libro 'La dispensa di donna Giorgiana: spunti e spuntini' a cura di Annamaria Tossani, con tante idee sull'arte di ricevere.

Nel corso della manifestazione saranno assegnati anche vari riconoscimenti: il premio Fondazione CR Firenze riservato al settore restauro che andrà all'Opificio delle Pietre Dure, il premio Perseo destinato all'espositore più apprezzato dal pubblico, quello intitolato a Giorgiana Corsini del comitato promotore allo stand più curato. Tanti anche gli incontri e i dibattiti, tra cui quelli sui profumi e i laboratori (quello di Fondazione Ferragamo avvicina i bambini all'artigianato).

Infine, prosegue anche quest'anno la raccolta fondi per restaurare la Loggia del Buontalenti (già 17.000 euro raccolti).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA