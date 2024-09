Pitti Uomo, Setchu guest designer edizione gennaio 2025

Svelato il primo ospite della prossima edizione di Pitti Uomo, la numero 107 in programma dal 14 al 17 gennaio 2025: si tratta di Satoshi Kuwata, fondatore e direttore creativo del brand Setchu, già vincitore del Cnmi Fashion Trust Grant 2023 per i designer indipendenti e dell'Lvmh Prize for Young Fashion Designer 2023. Lo stilista giapponese presenterà il suo primo fashion show a Firenze, in un luogo che sarà comunicato successivamente.

"Lavorerò sui concetti di versatilità, senza tempo, artigianalità e funzionalità, che sono per me così significativi nel creare qualcosa di veramente speciale" ha detto il designer, che nelle sue collezioni punta sugli archetipi del guardaroba - giacche, pantaloni, camicie, abiti - spesso reinterpretati con una tecnica che guarda agli origami e alla costruzione dei kimono. Grazie a pieghe inattese, i capi si prestano a una perfetta conservazione e al viaggio. Piace la sua sensibilità minimalista, unita all'eccellenza artigianale e alla cura del dettaglio, inoltre è un brand simbolo del concetto di unisex e intercambiabilità tra i generi.

Nella collezioni spesso si ritrovano elementi della vita da globetrotter dello stilista che ha vissuto a Kyoto, Parigi, Milano, Londra e New York e ha collaborato con Givenchy, Edun, Kanye West e Gareth Pugh, sviluppando l'attenzione alla cura dei dettagli lavorando presso sartorie come H.Huntsman and sons in Savile Row a Londra.



