Cerved migliora il rating Esg di The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, ad A dalla precedente valutazione BBB. Lo rende noto The Italian Sea Group.

L'analisi svolta da Cerved Rating Agency ha evidenziato "un'elevata capacità di gestione dei fattori di rischio e delle opportunità Esg, un alto grado di consapevolezza delle tematiche Esg e un elevato livello di organizzazione e pianificazione degli obiettivi, nonché l'integrazione delle tematiche Esg nella governance aziendale", spiega una nota.

"Siamo estremamente orgogliosi di aver raggiunto questo importante obiettivo, che conferma il nostro approccio rigoroso alla sostenibilità e l'impegno a migliorarci costantemente", afferma Giovanni Costantino, fondatore e amministratore delegato di The Italian Sea Group. "L'attenzione allo sviluppo sostenibile - aggiunge - ha sempre fatto parte del Dna della nostra azienda e riflette l'impegno e la dedizione che poniamo in ogni attività, consapevoli che il raggiungimento dei risultati aziendali è strettamente legato alla creazione e al mantenimento di un sistema che dia priorità al benessere dei nostri dipendenti e alla solidità della catena di fornitura, portando benefici all'ambiente e all'intera comunità".



