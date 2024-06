Ritrovato il corpo del corriere scomparso con il carico di borse Gucci

Svolta nell'inchiesta sulla scomparsa del corriere Nicolas Matias Del Rio e del carico di borse Gucci da 500.000 euro che trasportava.

Trovato dai carabinieri, nei pressi di Arcidosso (Grosseto), il cadavere di Nicolas Matias Del Rio, il corriere argentino di 40 anni scomparso sull'Amiata il 22 maggio mentre trasportava un carico di borse Gucci da 500.000 euro e che sarebbe stato ucciso dopo la rapina della merce. Il corpo era in un dirupo vicino a una villetta di località Case Sallustri dove le scorse settimane furono rinvenuti accessori per pelletteria che la stessa casa di moda Gucci ha poi confermato essere parte del carico rapinato. La famiglia di Del Rio è stata avvisata. L'uomo aveva una moglie e un figlio piccolo che vivono sull'Amiata.

La procura di Grosseto da oggi indaga per omicidio volontario e sequestro di persona. Le nuove accuse sono contro i tre in carcere, Klodjan Gjoni 33 anni albanese, e i turchi Ozgur Bozkurt, 44 anni, e Kaia Emre, 28enne, già indagati per rapina e danneggiamento. Ci sono due nuovi indagati: Niko Gjoni, padre di Klodian, e Zindan Bozkurt, parente di Ozgur.

Niko Gjoni e Zindan Bozkurt sono indagati per rapina, sequestro di persona e danneggiamento in concorso con i tre in carcere.

L'accelerazione nell'inchiesta potrebbe esser venuta dall'interrogatorio di oggi a Regina Coeli a Klodjan Gjoni, l'uomo che stava per scappare in aereo da Ciampino (Roma).

Sarebbe lui, secondo quanto emerge dall'inchiesta, l'uomo su cui ruota gran parte della vicenda. Risulta lui quello salito a bordo del furgone del corriere scomparso e anche l'autore della telefonata al datore di lavoro di Del Rio, facendosi passare per 'Goni', sfruttando l'assonanza tra il cognome e quella di una ditta, che però è chiusa da tempo. Era una trappola. Gjoni, che si sarebbe appunto qualificato come 'Goni', aveva agganciato Del Rio con la scusa di un guasto al suo furgone chiedendogli un passaggio per completare un proprio trasporto. E' così che avrebbe ottenuto l'okay dell'ignaro titolare della ditta di autotrasporto, la New Futura, Sergio Pascual De Cico.

Gjoni, insieme a Bozkurt e Emre, avrebbero poi aggredito Del Rio in una zona isolata, di campagna e boschi, gli avrebbero rubato il carico e dato fuoco al furgone per cancellare le tracce. Potrebbero averlo ucciso - ipotizzano sempre gli inquirenti - dalle parti di Arcidosso. In località Case Sallustri c'è una villetta usata per le vacanze di cui curava il giardino e le pertinenze Niko Gjoni, padre di Klodian, che infatti ora è indagato. I carabinieri del nucleo investigativo sono andati a fare un'altra ispezione subito nei terreni e alla casa. Qui si cercano tracce dello scomparso, o il corpo. In questa zona gli arrestati furono visti spesso tra il 29 maggio e il 2 giugno. Del Rio era sparito il 22 maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA