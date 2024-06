Amici della musica Firenze, 60 concerti e tanti debutti

Partenza il 12 ottobre al Teatro della Pergola con la pianista Beatrice Rana, poi festival, rassegne tematiche e tanti debutti per un totale di 60 concerti.

Presentata oggi la stagione 2024/25 degli Amici della musica di Firenze, "realizzata con grande attenzione ai bilanci, vista la scarsità di risorse, ma all'altezza del passato, di grande qualità", assicura il presidente Stefano Passigli.

Tanti gli appuntamenti in cartellone, a partire dalla Stagione concertistica, al cui interno spicca Solopiano: oltre a Rana, per la prima volta la rassegna ospiterà Anne Queffélec (24 novembre) e Anna Fedorova (1 marzo); tra gli eventi di punta l'esibizione con programma a sorpresa di sir András Schift (30 novembre). Grande attenzione riservata agli archi con, tra gli altri, Hagen Quartett (ritorno dopo la cancellazione di un precedente concerto) e i debutti di Golmund Quartett e Fibonacci Quartett (vincitore del premio Paolo Borciani 2024).

Per la 'vocalità', si esibiranno il soprano Sandrine Plau insieme al pianista David Kadouch, il controtenore Raffaele Pe con l'ensemble La lira di Orfeo e, ancora, il violinista Guido Rimonda con la Camerata Ducale.

Da segnalare anche Jin Ju al piano con i Virtuosi italiani per una serata interamente dedicata a Chopin (19 ottobre) e il ritorno di Giovanni Sollima il 25 gennaio, mentre il concerto di Natale, in programma il 14 dicembre, vedrà sul palco The Swingle Singers. Saranno poi riproposti i due cicli tematici 'Ritratti', con i compositori chiamati a "mettere in dialogo" i propri lavori con opere del passato (ospitati nel nuovo spazio del Mad alle Murate) e 'Musica &...', rassegna che affianca l'arte dei suoni a sostenibilità ambientale, scienza, storia, arte figurativa e cinema.

I concerti del sabato restano come da tradizione alle 16 al Teatro della Pergola, quelli domenicali al Teatro Niccolini si svolgeranno alle 19. Già aperta la campagna per rinnovare gli abbonamenti, quelli nuovi si potranno sottoscrivere dal 21 agosto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA