Nave Ocean Viking attesa a Carrara con 64 migranti il 12 giugno

La nave ong Ocean Viking è in rotta nel mar Tirreno verso il porto Marina di Carrara (Massa Carrara) dove è previsto l'attracco mercoledì mattina per sbarcare 64 immigrati. L'arrivo della nave di Sos Mediterranée è previsto alle 7. Lo sbarco avverrà sulla banchina Fiorillo da dove i migranti saranno accompagnati a Imm-Carrarafiere per il primo soccorso e le operazioni di riconoscimento. Dopo essere stati visitati e assistiti i migranti partiranno per la loro distribuzione nelle strutture di accoglienza.

Per la Ocean Viking sarà la seconda volta nel porto di Marina di Carrara dopo che vi era già approdata il 30 gennaio 2023. In totale per lo scalo apuano il prossimo sarà il 13/o sbarco. Con i 64 migranti in arrivo mercoledì il conteggio totale delle persone sbarcate a Carrara da quando il suo è stato dichiarato porto sicuro salirà a 1.548. Il primo sbarco ci fu il 30 gennaio 2023.



