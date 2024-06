Europee, Nardella meglio di Schlein in Toscana

A scrutinio concluso in Toscana per le europee, in quota Pd il sindaco uscente di Firenze Dario Nardella ha ottenuto 60.721 preferenze, superando la segretaria dem Elly Schlein, a quota 50.691. A livello di circoscrizione dell'Italia centrale, mentre mancano ancora poche sezioni all'appello, Nardella ha riscosso oltre 97mila voti, piazzandosi al secondo posto dietro a Schlein, che ne ha ricevuti oltre 120mila.

Nella sola provincia di Firenze, pieno di preferenze per Nardella (24.456), il doppio rispetto a Schlein (12.862). A livello toscano il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo si è piazzato al terzo posto nella regione con 22.285 voti, senza però riuscire a raccogliere consensi nel resto della circoscrizione . Nella regione il Pd ha ottenuto il 31,9%, il primo partito.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA