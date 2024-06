Calcio, la Carrarese torna in Serie B dopo 76 anni

La Carrarese batte 1-0 il Lr Vicenza e conquista la promozione in Serie B. L'ultima partecipazione degli apuani al campionato cadetto e' datata 1948.

A segno, nella gara di ritorno della finale playoff di C, al sesto minuto del primo tempo, Mattia Finotto. La gara si è disputata in uno stadio dei Marmi tutto esaurito.

"Dopo 76 anni la Carrarese riscrive la storia ed entra in serie B per la prossima stagione - ha scritto su Instagram il presidente della Regione Eugenio Giani -. Tutta la Toscana in festa, bravi ragazzi".

Intanto a Carrara è festa grande per un traguardo atteso da anni. Tante le persone che, subito dopo il triplice fischio finale, sono scese in strada per festeggiare la promozione con bandiere e sciarpe. Su molte finestre e terrazze sia della zona intorno allo stadio che della città erano appesi palloncini gialli e blu.



