Amici Paolini del circolo Bagni di Lucca seguono finale in tv

Roberto Ragghianti è stato uno dei primi a palleggiare con Jasmine Paolini quando era ancora una bambina e anche oggi, assieme agli amici del Circolo Tennis e Padel di Bagni di Lucca (Lucca), il paese della tennista n.7 al mondo, ha seguito le avventure parigine della 28enne sul televisore all'interno del Circolo.

"Non importa se ha perso la finale. E' stata una partita dove la Swiatek ha mostrato tutto il suo valore ma arrivare fino li' è gia' un grande risultato. Grandissimo - ha detto Ragghianti -.

E poi domani c'è la finale di doppio con la Errani quindi la settimana di Jasi a Parigi non è ancora finita e comunque sia tornera' da n.7 del mondo, un traguardo che sembrava impensabile".

I genitori di Jasmine Paolini, che di solito la seguono da casa, oggi erano invece a fare il tifo per lei sulle tribune del campo centrale del Roland Garros: le telecamere li hanno ripresi piu' volte mentre applaudivano.



