Giro di fatture false per 250mila euro, 2 arresti a Prato

Una frode fiscale nel settore della carpenteria metallica, con false fatture per 250mila euro. E' quanto scoperto dalla guardia di finanza di Prato che ha arrestato, poi posti ai domiciliari, due persone, entrambi pratesi, già note per reati tributari e frodi fiscali.

Sei le aziende coinvolte e perquisite dai finanzieri.

L'indagine è partita dall'analisi dei flussi di fatturazione relativi a filiere di imprese connotate da elevati profili di rischio, nell'ambito del contrasto a più radicati schemi di frode fiscale nel distretto industriale pratese. In particolare i militari hanno investigato e ricostruito l'operatività economica di un'impresa, priva di una struttura aziendale tale da giustificare i volumi di fatturato realizzati, e riconducibile ad una persona già nota per aver partecipato a condotte fraudolente di matrice erariale. Sono state così scoperte fatture per operazioni inesistenti per oltre 250mila euro, ed è stata mappata la rete di 'clienti' dell'impresa, distribuiti sia nella provincia di Prato che di Pistoia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA