Tour: a.d. Colnago, mi auguro una corsa molto combattuta

"Noi siamo già soddisfatti della stagione perché il team Uae ad oggi ha già vinto più di 80 gare e siamo a fine maggio. Mi auguro un Tour de France molto combattuto e il nostro team è fra quelli che si contenderanno la vittoria finale". Lo ha dichiarato l'd di Colnago, Nicola Rosin, a margine dell'evento Colnago per il Tour de France, la corsa che partirà da Firenze il prossimo 29 giugno.

Dalla partenza del Tour de France, ha aggiunto Rosin, "mi aspetto l'opportunità di vedere l'Italia collaborare con la più importante corsa ciclistica al mondo. Noi come Colnago siamo sponsor del Tour, siamo italiani, mi aspetto un successo pazzesco. Abbiamo un grande atleta", Tadej Pogacar, "una grande squadra, noi siamo il brand cycling con la più grande tradizione, mi sembra un cocktail interessante".

"Abbiamo un team che sul reparto delle bici da corsa non è seconda a nessuno, ci sentiamo di essere all'altezza anche dei player americani, quindi questo è il nostro focus. Parliamo di uno sport che ha uno strumento estremamente complesso, quindi questo - ha concluso - è il nostro focus principale". Nel corso dell'evento è stata presentata la bicicletta ufficiale del Tour de France 2024, disponibile in 111 esemplari (al prezzo di 23.000 euro l'una).



