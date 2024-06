Snaitech e Plastic Free insieme per la lotta all'inquinamento

Giornata di volontariato aziendale per Snaitech che, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente (ricorrenza istituita dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente per sensibilizzare sui temi della tutela e della salvaguardia della Terra), ha promosso tre appuntamenti in partnership con Plastic Free, associazione punto di riferimento in Italia per la lotta all'inquinamento da plastica e la tutela dell'ambiente.

In particolare quest'anno come già l'anno scorso, i tre appuntamenti di volontariato aziendale dedicati alla raccolta di plastica e rifiuti hanno hanno coinvolto i colleghi delle tre sedi italiane dell'azienda: Milano, Roma e Porcari (Lucca).

Nella giornata odierna, i volontari della sede di Milano si sono recati, con guanti e sacchetti, presso il Parco Lambro per contribuire alla pulizia della loro città, con anche una sfida per chi raccoglierà più plastica che sarà premiato con l'adozione di una tartaruga marina salvata da Plastic Free.

"Abbiamo scelto di rinnovare il nostro supporto a Plastic Free impegnandoci attivamente per i territori che ospitano le sedi della nostra azienda: vogliamo contribuire a rendere le nostre città più sostenibili e belle - ha dichiarato Fabio Schiavolin, amministratore delegato di Snaitech -. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, i nostri colleghi e le nostre colleghe hanno deciso di fare la loro parte a Milano, a Roma e a Lucca dando vita ad un'azione concreta, partecipata e dagli effetti immediati".



