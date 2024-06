++ Spalletti, Chi resta fuori? Mi prendo tutto il tempo ++

''Mi prendo tutto il tempo per prendere la decisione più corretta, devo fare alcune valutazioni, comunque domani entro l'ora di cena penso di poter dare l'annuncio''. Così Luciano Spalletti in vista della compilazione della lista ufficiale dei 26 giocatori per l'Europeo.''Cosa dirò a chi non porterò in Germania? Che mi dispiace - ha aggiunto - Ho visto tutti a disposizione pur sapendo che qualcuno può restare fuori. Ho un gruppo splendido e questo gruppo è lo stesso cui ricorrerò anche in futuro. Chi non partirà si allenerà comunque''. I ballottaggi riguardano uno tra Provedel e Meret, tra Fagioli e Ricci e tra Zaccagni e Orsolini.





