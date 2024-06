Farmaci con cannabis, accordo Toscana con Farmaceutico militare

Intesa con lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze per la fornitura di principi attivi a base di cannabis necessari a soddisfare il fabbisogno, in crescita, delle Aziende del servizio sanitario toscane e la continuità dunque ai pazienti delle terapie in corso. A firmare l'accordo, valido per un anno, Estar per conto della Regione Toscana che spiega: "Lo Stabilimento chimico farmaceutico militare, a cui una legge demanda la produzione di questi principi, sarà in grado di erogare in un anno, all'interno di una filiera tutto pubblica e controllata, oltre 71 chilogrammi in confezioni da cinque e dieci grammi, con consegna entro sette giorni dall'ordine".

L'intesa, spiega sempre la Regione, è "vantaggiosa anche sotto il profilo economico e in ottica di sostenibilità del sistema, poiché renderà meno onerosa l'erogazione a carico del Servizio sanitario pubblico.

Tuttavia, in caso di carenza anche parziale o temporanea del prodotto oppure per indisponibilità presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare, le farmacie ospedaliere ed i servizi farmaceutici territoriali delle Asl potranno ricorrere all'acquisto dei prodotti commercializzati dall'Omc, organismo olandese per la vendita della cannabis che fa capo al ministero olandese della Salute, welfare e sport". La distribuzione alle farmacie ospedaliere avverrà sotto la responsabilità dello Stabilimento.

L'accordo, si precisa, è stato siglato il 14 maggio scorso: a firmarlo il direttore Massimo Braganti per conto di Estar e il colonnello Gabriele Picchioni, direttore del Farmaceutico militare. "Si tratta del primo accordo siglato in Italia con tali modalità" commenta Braganti.



