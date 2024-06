Fiorentina: Italiano, mi porterò sempre dentro il colore viola

"Tre anni indimenticabili, non portare dentro il colore viola è impossibile. Tre finali perse sono dolori, ma non tolgono le soddisfazioni, tipo aver cresciuto tanti ragazzi". Così Vincenzo Italiano, con la vittoria per 3-2 a Bergamo dà l'addio da allenatore della Fiorentina.

"La decisione l'abbiamo presa col presidente, la moglie e i componenti della dirigenza. E' giusto che arrivi un punto in cui bisogna fermarsi e dare spazio a nuovi pensieri, a un nuovo modo di ragionare - commenta il tecnico in partenza -. Chi verrà avrà la possibilità di continuare il percorso: credo di aver dato e lasciato qualcosa. Spero di trovare gente favolosa come quella che ho trovato a Firenze".

"Io vado via migliorato, diverso, sono stati tre anni positivi. L'unico dispiacere è non aver aggiunto una coppa, ma Gasperini mi ha parlato dei bocconi amari che ha mandato giù anche lui prima di vincere l'Europa League - prosegue Italiano -. Se potessi tornare indietro, rigiocherei la finale di Conference con l'Olympiacos: tutti eravamo convinti di vincere, sarebbe stata la chiusura del cerchio".



