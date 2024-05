Atletica: Fabbri, 'a Parigi festeggeremo con pizza 23 metri'

"A Parigi festeggeremo con una pizza... Spero di 23 metri, se faccio quello che voglio fare me la merito!". Lo ha detto, alludendo al prossimo obiettivo, Leonardo Fabbri, campione di getto del peso, che dopo 37 anni con 22,95 metri ha stabilito il nuovo record italiano e la migliore prestazione stagionale mondiale. Fabbri ne ha parlato intervenendo questa mattina ai microfoni di 'Non è un Paese per Giovani' su Rai Radio2 e ha voluto anche alludere al rigido regime alimentare che gli ha fatto perdere 25 chili e da cui è bandita la pizza.

"La prima telefonata di complimenti è stata quella di Alessandro Andrei che aveva stabilito il record precedente - ha ricordato Fabbri nella trasmissione radio -. Mi ha fatto veramente tanto piacere, ho fatto lo screen alla chiamata per farlo vedere a tutti. È poi è stato bello perché il mio allenatore mi ha sempre preso in giro dicendomi che ero un buon atleta ma che alla fine non avevo neanche il record provinciale" di Firenze "perché c'era lui".



