In moto si scontra con un furgone, 48enne muore a Lucca

Un uomo di 48 anni è morto ieri sera in un incidente avvenuto sulla via Nuova per Pisa a San Lorenzo a Vaccoli, nel comune di Lucca. Il 48enne viaggiava in sella ad una Yamaha di grossa cilindrata che si è scontrata con un furgone condotto da un 70enne, rimasto illeso. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.30 all'altezza dell'incrocio con via Arnolfini.

Inutili tutti i tentativi di soccorso portati prima dagli abitanti della zona fra cui anche un medico e subito dopo anche dai sanitari del 118: l'uomo è deceduto praticamente sul colpo.

La via Nuova per Pisa, un tratto della Ss12 del Brennero, è rimasta chiusa per alcune ore. Sul posto la Polizia e la Municipale di Lucca.



