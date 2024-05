Conference: Italiano, serve creare occasioni ed essere concreti

"Dobbiamo creare tanto ed essere concreti, non perdere la nostra identità e avere furore agonistico". Lo ha detto Vincenzo Italiano, allenatore della Fioretnina, alla vigilia della finale di Conference con l'Olympiacos.

"Quello che mi hanno sempre sentito dire in questi tre anni - ha detto Italiano - è che l'identità non la dobbiamo mai perdere, mostrare quell'organizzazione, quel pensiero e quel credo calcistico che ci hanno permesso di arrivare a giocarci una finale. Metà stadio sarà per loro, metà per noi, loro giocano nella città dove vivono, ma non conta nulla, quando l'arbitro fischia è tutto uguale. Quello che più temiamo di loro è l'entusiasmo".



