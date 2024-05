Conference: Biraghi, "questa finale non ce la facciamo scappare"

"E' la seconda, una ce la siamo fatta scappare: per la seconda dobbiamo sudare di più". Lo afferma Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina, ai microfoni di SkySport alla vigilia della finale di Conference League contro l'Olympiacos ad Atene.

"Dovremo approcciare la partita come siamo abituati a fare e fare tutto quello che abbiamo fatto in questi 3 anni senza cambiare niente, cercando di sbagliare il meno possibile. Le partite secche come questa le porta a casa chi sbaglia di meno - aggiunge il giocatore viola - Come nella vita in generale l'esperienza conta. Ci siamo già passati un anno fa e per noi non è una cosa nuova. Spero che sia un qualcosina in più per poter attaccare questa finale".

Infine un messaggio ai 10mila tifosi arrivati dall'Italia: "Ancora una volta, nonostante le difficoltà per venire qua, ci hanno dimostrato grandissimo affetto e appartenenza. Siamo contenti di avergli regalato intanto questa finale e faremo di tutto per regalargli il trofeo", conclude Biraghi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA