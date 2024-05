Toscana presenta ospedale da campo per emergenze internazionali

La Toscana avrà un ospedale da campo di tipo Emt2 da impiegare nelle emergenze, anche internazionali. Si è svolto all'Health campus del Meyer a Firenze l'evento conclusivo del percorso di adeguamento del posto medico avanzato con chirurgia dell'organizzazione di volontariato 'gruppo chirurgia d'urgenza per interventi di Protezione Civile' (Gcu).

Obiettivo del progetto di adeguamento, è stato spiegato, è ottenere la classificazione del modulo sanitario come 'Emergency medical team di tipo 2' (Emt2), secondo gli standard internazionali e riconosciuti dalla Commissione europea. Una volta ottenuta la certificazione Emt2, la struttura potrà essere registrata nell'European civil protection pool, che riunisce le risorse degli Stati membri da impiegare per le emergenze. Il progetto della Toscana, si ricorda, è nato nel 2022 dalla partnership tra il dipartimento di Protezione civile, la Regione Toscana e il Gcu in risposta a un bando della Commissione europea. Il costo dell'adattamento è stato di 373.550 euro, finanziato per il 75% dall'Unione europea e per il restante dalla Protezione civile e dalla Regione.

Il percorso di implementazione ha riguardato tre ambiti: il reclutamento del personale, la formazione, la dotazione delle strumentazioni. Costituito da 19 tende pneumatiche modulari di rapido montaggio e facile trasporto, l'ospedale potrà essere prontamente dispiegato in diversi contesti emergenziali e potrà assistere più di 100 persone al giorno. In caso di attivazione saranno impiegati circa 60 professionisti tra medici, infermieri e logisti volontari. L'Emt2 Toscana garantirà disponibilità alla partenza entro 48-72 ore dall'attivazione, operatività sul posto entro 24-96 ore, capacità operativa h24 di almeno 2-3 settimane.

Sarà dotato di area ambulatoriale, materno-infantile, trattamento per pazienti critici, 20 letti di degenza, servizi di radiologia, ortopedia e riabilitazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA