Aci,a Lucca torna 1000Miglia, la "corsa più bella del mondo"

Lucca torna ad accogliere la 1000Miglia, con il suo corteo di auto d'epoca, e con il Ferrari Tribute. Ad annunciare l'appuntamento, previsto per il 12 e 13 giugno, il presidente e il direttore di Aci Lucca, Luca Gelli e Luca Sangiorgio,il delegato Aci Lucca, Luca Ciucci, Ludovico Goffi e Giuseppe Cherubini, per la 1000Miglia, e gli assessori del Comune di Lucca Remo Santini e Fabio Barsanti.

La Freccia Rossa torna, dunque, in città, durante la terza tappa del viaggio che porterà le oltre 400 vetture d'epoca fino a Roma per poi fare ritorno a Brescia. Lucca, così come voluto dall'amministrazione comunale insieme con Automobile Club Lucca, sarà protagonista nelle giornate del 12 e 13 giugno.

Si comincia mercoledì 12, alle 18, con l'arrivo del Ferrari Tribute, la sfilata di circa 130 Cavallini rampanti moderni che attraverseranno via Sarzanese, via Einaudi, via delle Città Gemelle, viale Luporini, piazzale Boccherini, per entrare in centro, salire sulle Mura e fermarsi di fronte al Caffe delle Mura, dove saranno presentate. Alle 20.30, al termine della sosta, le auto ripartiranno per fermarsi sulla passeggiata delle Mura in corrispondenza della salita San Frediano. Circa quaranta auto, poi, resteranno durante la notte in piazza Napoleone, mentre le altre sosteranno all'Hotel Guinigi.

Il giorno successivo le Ferrari ripartiranno alle 5.30 in direzione Roma, percorrendo via Marconi, viale Cadorna e via di Tiglio.

Alle 6.30 del mattino inizieranno a sfilare le prime auto della 1000Miglia, arrivate la sera prima a Viareggio.

La 1000Miglia è conosciuta come la corsa più bella del mondo: attraversa e tocca luoghi e città d'epoca di tutta la penisola e chiama a raccolta alcuni degli esemplari più affascinanti del mondo a quattro ruote. Possono iscriversi equipaggi a bordo di auto costruite fino al 31 dicembre 1957 e appartenenti a un modello che abbia preso parte ad almeno un'edizione della 1000Miglia dal 1927 al 1957.



