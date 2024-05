Nardella, dopo mezzo secolo tramvia torna centro storico Firenze

"Dopo più di mezzo secolo la tramvia torna nel centro storico della città: credo sia un giorno memorabile e a questo punto speriamo che il viaggio di prova vada come ci aspettiamo tutti". Lo ha detto sindaco di Firenze Dario Nardella prima del viaggio tecnico della tramvia sul tracciato Vacs del centro storico, da piazza San Marco alla fermata Lavagnini-Fortezza che è stata intitolata a Giuseppe Matulli, 'l'assessore della tramvia'. Tra i presenti anche il governatore Eugenio Giani.

"I lavori - ha poi spiegato - finiranno nell'arco di un mese circa e quindi a quel punto avremo il tragitto completato al 100%, si faranno le dovute prove nelle settimane successive in modo da avere entrambe in esercizio già quest'estate, prima che inizino le scuole". Il sindaco ha anche evidenziato "la riqualificazione di piazza San Marco e anche di via Cavour: "I lavori con gli aranci procedono e entro la fine di questo mese sarà completato il grosso con tutte le alberature e i marciapiedi in pietra. L'obiettivo, una volta completate le linee, "è di arrivare a 85 milioni di passeggeri all'anno", nel 2023 sono stati 41 milioni, con "l'eliminazione di ben 65.000 auto dalle strade ogni giorno. Con il completamento della tramvia il problema del traffico sarà drasticamente ridotto e avremo ogni giorno 250.000 fiorentini, pendolari, lavoratori che prenderanno il tram". Nardella ha poi spiegato che "stiamo già lavorando anche con At perchè ci sia una forte interconnessione tra le linee tramviarie e il sistema di bussini in modo che la mobilità pubblica non venga mai interrotta" e che "quando avremo a regime il tram da piazza San Marco non passeranno più gli autobus, ogni giorno ne passano 1.800": questo "significa meno rumore, meno caos e anche meno problemi di manutenzione delle strade".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA