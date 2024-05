Corsi, grande impresa dell'Empoli dopo un anno terribile

"Ancora dobbiamo renderci conto della grande impresa. E' stata un'annata terribilmente difficile. Da gennaio la squadra ha avuto un piglio diverso, incredibile. In questa settimana tanti messaggi ho ricevuto.

Alla fine ha vinto il bene". Il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, ha parlato così dopo la salvezza in extremis della sua squadra.

"Abbiamo avuto tante difficoltà in questa stagione. Credo che questa società sia un modello, abbiamo dei valori che facciamo fatica a difendere. Spero che si possa difendere questa realtà che ha dato 20 ragazzi alle nazionali giovanili e tre squadre sono a fare i quarti di finale per lo scudetto - ha proseguito Corsi -. Con noi ci sono solo Milan, Juve, Inter e Roma con queste squadre a fare le finali. Mi dispiace molto per il presidente Stirpe del Frosinone, una delle più belle persone di questo ambiente", ha concluso.



