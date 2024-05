Ciclista cade in zona impervia e si ferisce, soccorso

Un ciclista si è infortunato in seguito ad una caduta durante una corsa in mountain bike in una zona impervia, nel comune di Capraia e Limite (Firenze). Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli (Firenze).

In azione l'elicottero sanitario Pegaso 1 che ha verricellato il personale sanitario che ha ha stabilizzato il ciclista prima di essere recuperato dall'elicottero per il trasporto in ospedale.



