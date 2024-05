In scooter investe lupo a Arezzo, morto animale, lui ferito

In scooter ha investito un lupo che si trovava lungo la strada provinciale 71, a Il matto, frazione del comune di Arezzo. Nell'incidente l'animale è morto mentre il conducente del motorino, finito fuoristrada in seguito all'urto, è rimasto ferito. E' accaduto questa mattina alle 8. Lo scooterista, 57 anni, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Domato di Arezzo.

Da quanto appreso l'uomo stava viaggiando a bordo del suo scooter quando si è scontrato con un lupo che passeggiava in strada. Lo scooter è finito fuori strada e ha terminato la sua corsa in un fosso laterale. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118. Per l'animale non c'è stato niente da fare secondo quanto accertato dal servizio veterinario.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA